Uit trein gezette tuinkabouter heeft eigenaar nog niet gevonden

ZUTPHEN - Een conducteur van de trein tussen Apeldoorn en Zutphen was onverbiddelijk. Ook een vrolijk kijkende tuinkabouter heeft een geldig vervoersbewijs nodig. Zo niet, dan de trein uit.

Treinvervoerder Arriva vroeg zich donderdag af of iemand de kleine zwartrijder mistte, maar tot op heden kan de kabouter nog niet met zijn eigenaar worden herenigd, die heeft zich namelijk nog niet gemeld.

Zielsalleen in de trein

'De conducteur liep zijn ronde door de trein en kwam toen de kabouter tegen. Hij was verlaten. Nu staat hij bij ons op het kantoor in Zutphen en wordt er goed voor hem gezorgd. We hopen natuurlijk dat de rechtmatige eigenaar zich meldt. Stel dat niemand zich meldt, dan krijgt de vrolijke kabouter een speciaal plekje op ons kantoor', zo vertelt Ingrid Heijman-Van Dijk, persvoorlichtster van Arriva.