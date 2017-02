Silvoldse winnaar fotowedstrijd National Geographic overladen met reacties

ULFT - De Silvoldse fotograaf Stan Bouman is overladen met reacties, nadat hij een fotowedstrijd won van National Geographic Nederland-België.

“Ondanks het geweld van heel veel schitterende vogelfoto’s, koos de jury toch veur de spreeuwkus uut Silvolde”, zegt Stan Bouman op zijn Facebookpagina. “Dat bezorgt mij toch wel rode wangen.” Bouman is semi-professioneel fotograaf en is vooral geïnteresseerd in de natuur.



“Hiermee verdien ik mijn tweede publicatie in National Geographic Magazine.” In mei 2016 werd bekend dat Bouman ook een foto mocht leveren voor de National Geographic-kalender van 2017. Op die foto waren een stel schapen te zien in een winterlandschap.