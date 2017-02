Duitse politie en justitie hebben ruzie over aanpak natuurgenezer Klaus Ross

ARNHEM - De Duitse politie en justitie liggen met elkaar in de clinch in de zaak rond natuurgenezer Klaus Ross, dat meldt De Limburger.

De politie wil Ross, in wiens kliniek vorig jaar juli drie mensen stierven (onder wie één in Nijmegen en één uit Apeldoorn), aanpakken wegens moord. Dat zou de politie namelijk meer bevoegdheden geven in het onderzoek. Zoals het vastzetten van Ross en het onderscheppen van zijn telefoon- en internetverkeer.

De officier van justitie in Krefeld denkt dat een onderzoeksrechter daar geen toestemming voor geeft en heeft het onderzoek overgenomen. Het is nog niet duidelijk wanneer er een beslissing wordt genomen over de vervolging van Ross.

Overdosis?

Het onderzoek richt zich in totaal op vijf mensen; twee werden onwel, drie stierven. Dat gebeurde nadat Ross hen het middel 3-BP had toegediend. Het middel waarmee Ross patiënten behandelde en dat het drietal mogelijk fataal werd, is niet geregistreerd. Er is dus ook geen grootschalig onderzoek gedaan dat aantoont welke effecten het middel heeft. Forensisch artsen weten hierdoor niet goed waarnaar ze moeten zoeken.

