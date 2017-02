Staatssecretaris komt op voor Achterhoek: miljoenen voor supersnel internet en ov

DOETINCHEM - Als het aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) ligt komt er 300 miljoen euro beschikbaar voor de zogenoemde krimpregio's, waaronder de Achterhoek. 'Nederland houdt namelijk niet op bij de randstad', zo stelt Dijksma (PvdA) in een plan dat ze vandaag lanceert.

Met het geld wil de staatssecretaris onder meer supersnel 5G-internet ontwikkelen, zorgen voor beter openbaar vervoer en de economie een steun in de rug geven met een vitaliteitsfonds. Voor alle drie zal dan elk 100 miljoen euro beschikbaar zijn.

Dijksma zegt dat de krimpregio's haar aan het hart gaan. 'Als geboren Groningse en inwoner van Enschede zie ik om me heen de effecten van een afname van de bevolking. Voorzieningen verdwijnen, bedrijvigheid neemt af en de leegstand is al langer een verborgen probleem. Daar moeten we veel meer aandacht voor hebben.'