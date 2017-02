Minder bedrijven failliet in Gelderland

ARNHEM - Het aantal Gelderse bedrijven dat failliet is gegaan, is het het laatste half jaar alleen maar afgenomen, in tegenstelling tot de landelijke trend. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Halverwege 2016, in juli, sprak de rechtbank nog 65 faillissementen uit in onze provincie. Een maand later waren dat er 50 en in januari 2017 werden 39 bedrijven failliet verklaard.

Het gaat met name om bedrijven en instellingen die ophouden met bestaan. Er gingen in januari 'maar' 8 eenmanszaken over de kop.

Landelijk juist toegenomen

Als we kijken naar de landelijke cijfers, is het aantal faillissementen in januari 2017 juist meer dan in juli 2016. In heel Nederland gingen 399 bedrijven ten onder in de zomer van het vorige jaar, in januari waren dat er 433.

