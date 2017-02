Griep houdt aan, vooral het zuiden van Gelderland

ARNHEM - Al tien weken lang wordt Nederland getroffen door een griepepidemie, dat is een langere periode dan normaal. En in onze provincie is vooral het zuiden getroffen, zo blijkt uit cijfers van De Grote GriepMeting.

In het zuiden van Gelderland heeft 7% van de inwoners griep, zo is te zien op de kaart van De Grote GriepMeting. Daarop is ook te zien dat een deel van de Veluwe ook nog behoorlijk last heeft van het griepvirus, het gaat om zo'n 6 à 6,5 procent van de regio. In het noordoosten van de provincie is de griep minder aanwezig.

Foto: DeGroteGriepMeting.nl

Griep houdt al tijdje aan

De griep kan zich deze winter optimaal verspreiden, want het virus wordt vooral overgedragen via de lucht. De overleving van het virus hangt nauw samen met de luchtvochtigheid. In droge lucht kan het virus goed blijven leven, in vochtige lucht sterft het snel. Door de koude en droge lucht van de afgelopen maanden was het dus ideaal voor het griepvirus.

Vorige week constateerde het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat 137 mensen op de 100.000 een influenza-achtige ziekte hadden, dus griepverschijnselen hadden. De huisartsen zien vooral jonge kinderen (0-4 jaar) en ouderen (65+) getroffen worden door het griepvirus die langer aanhoudt dan normaal.