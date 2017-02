Wethouder heeft geen schriftelijk bewijs voor onderzoek van ruim 30.000 euro: 'Niet zo handig'

HUISSEN - Wethouder Theo Peren heeft geen enkel schriftelijk bewijs voor een onderzoeksopdracht aan bureau Haskoning en er staat ook nergens wat dit onderzoek moest kosten. De gemeenteraadsleden van Lingewaard vallen haast van hun stoel van verbazing en de wethouder geeft toe dat het 'niet zo handig' is en dat het een leerpunt voor de toekomst is.

De zaak kwam aan het licht doordat een inwoner van Lingewaard een beroep deed op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en meer informatie vroeg over het betreffende verkeersonderzoek. Dat onderzoek moet duidelijk maken op welke manier het verkeer van en naar Nijmegen het beste geleid kan worden nu er steeds meer mensen bij komen in de Waalsprong.

Met stoom en kokend water

De wethouder verstrekte de opdracht in de zomer van 2016 aan bureau Haskoning. Hij deed dat telefonisch omdat er snelheid bij gebaat was zo zegt hij. 'Na 14 juli ging zo ongeveer de vakantieperiode in... het is toen met min of meer stoom en kokend water gebeurd om de raad te bedienen van de nodige cijfers en varianten.'

Onderzoek niet willen sturen

Wethouder Theo Peren: 'De opdracht werd niet schriftelijk bevestigd. En dat vinden wij niet handig en daar hebben we ook van geleerd.' Maar dat doet volgens de wethouder niets af aan het onderzoek zelf. Hij distantieert zich van het idee dat het college heeft willen sturen in de richting van de zogenoemde Ressen-variant. Daarbij wordt het verkeer via het dorp Ressen afgewikkeld.

Is het normaal om onderzoeken van €30.000 telefonisch te bestellen?

Maarten van den Bos van oppositiepartij PvdA vraagt zich af of dit de normale gang van zaken is in Lingewaard voor onderzoeken van ruim 30.000 euro. Volgens hem is nu dus nergens toetsbaar of het bureau voldaan heeft aan de onderzoeksopdracht voordat ze zijn betaald. De wethouder is het daar niet meer eens. Maar de wethouder vindt dat 'zo'n gerenommeerd bedrijf als Haskoning ook wel eens een bevestiging had kunnen sturen.