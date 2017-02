Van Diermen terug, Smeets nog altijd gepasseerd bij De Graafschap

De Graafschap gaat ook in Emmen waarschijnlijk met een versterkte defensie spelen (foto: Will Kuijpers)

DOETINCHEM - De Graafschap hoopt het goede resultaat van maandag tegen Cambuur vrijdag in Emmen een vervolg te geven. Kevin van Diermen keert terug van een schorsing.

De verwachting is dat trainer Henk de Jong ook in Drenthe zal vasthouden aan een versterkte verdediging met drie centrale mensen. Dat betekent dat de defensie dan weer uit vijf verdedigers bestaat. Die tactiek had succes tegen Cambuur toen De Graafschap met 3-0 won.

De terugkeer van Van Diermen, die maandag geschorst was door zijn vijfde gele kaart, gaat ten koste van Tim Linthorst. Trainer De Jong laat tegen FC Emmen Bryan Smeets en Andrew Driver opnieuw buiten het elftal.

Van Mieghem op bank

Wie de vleugels bezetten in de aanval is nog onduidelijk. Waarschijnlijk speelt El Jebli vanaf de linkervleugel en start Van den Hurk op de rechterflank. Nieuwkomer Daryl van Mieghem zit vermoedelijk op de bank. Van den Hurk was overigens maandag op De Vijverberg nog belangrijk met de eerste goal tegen subtopper Cambuur.

De eerste zege tegen Cambuur was de eerste in 2017 en ook de eerste overwinning voor De Jong. Eerder dit seizoen won De Graafschap thuis met 3-0 van FC Emmen. De Drentse club staat op dit moment 12 en verloor maandag met 3-1 van Almere City. De Graafschap vindt zichzelf nog steeds terug op een zeer teleurstellende 18e plaats in de Jupiler League. Voor de derde periode zijn de Achterhoekers al lang uitgeschakeld.

Vermoedelijke opstelling: Bednarek, Will, Lammers, Van Diermen, Nieuwpoort, Cicek; Diemers, Klaasen; Van den Hurk, Parzyszek en El Jebli