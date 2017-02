Agnes Schaap nieuwe burgemeester Renkum

RENKUM - De gemeente Renkum heeft Agnes Schaap voorgedragen als nieuwe burgemeester. Dat werd donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering bekend.

Schaap (PvdA) is de opvolger van VVD'er Gebben die opstapte nadat de verhoudingen waren verstoord door een uitgaansincident op de Korenmarkt in Arnhem. Gebben werd beschonken gezien, terwijl hij bereikbaarheidsdienst bleek te hebben. Hein Bloemen was de afgelopen maanden waarnemend burgemeester.

Agnes Schaap is op dit moment wethouder in de gemeente Wijchen. Dat de nieuwe burgemeester een vrouw is, is niet zo vreemd. Er solliciteerden relatief veel vrouwen voor de functie, 16 van de 40.