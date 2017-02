Gelders wielerplatform gelanceerd met Tjallingii en Van Hummel

ARNHEM - Maarten Tjallingii en Kenny van Hummel willen hun kennis van het wielrennen graag doorgeven aan de Gelderse jeugd.

Daarom is de Cycling Academy Gelderland opgericht.

"Wij bieden iets extra's aan voor iedereen die iets heeft met wielrennen", verklaart Arnhemmer Maarten Tjallingii. "Voor profs, maar bijvoorbeeld ook voor fietskoeriers. Passie en plezier voor de sport staan centraal. We kweken een vijver waaruit iedereen kan vissen. Als je wel bij je club terecht kunt, maar het hogere niveau nog niet kunt bereiken, dan kun je terecht bij ons. Wij willen de link vormen die alles bij elkaar brengt. Hoe gaaf zou het zijn als we dat platform kunnen neerzetten."

Kenny van Hummel uit Huissen wil zijn kennis graag overdragen. "Ik ga het traject begeleiden met trainingen, workshops en clinics. Het zou mooi zijn als over tien jaar één van die jongens bij die profs zou rijden, of één van de meisjes. Dat we zien schitteren op een wereldkampioenschap of in de Tour."

Naast Tjallingii en Van Hummel zijn onder meer ook de ex-profs Marieke van Wanroij en Iris Slappendel betrokken bij de CAG.