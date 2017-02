Lingewaard staat boerengolf toe. Tegenstanders stappen naar Raad van State

GENDT - De gemeenteraad van Lingewaard is unaniem voor boerengolf aan de Polder in Gendt. Dat bleek donderdagavond toen over een wijziging van het bestemmingsplan werd gestemd. Buren van de initiatiefnemers stappen nu naar de Raad van State.

De raadsleden vinden allemaal dat boerengolf past binnen de ruimtelijke plannen in de gemeente Lingewaard. Bovendien juichen ze toeristische initiatieven toe.

Initiatiefnemers nooit komen opdagen voor gesprek

Toch waren er donderdagavond ook minder positieve geluiden. Volgens enkele raadsleden was het beter geweest als initiatiefnemer Cor van Meel de buurt bij zijn plannen had betrokken. 'Nu zijn er alleen maar verliezers', aldus Sjaak van der Welk van Dorpsbelang Lingewaard. Hij doelt hiermee op de pogingen die de gemeente heeft ondernomen om de initiatiefnemers en hun buren op één lijn te krijgen. De familie van Meel is namelijk nooit komen opdagen op uitnodigingen om er gezamenlijk over te praten.

Boerengolf eerst illegaal

De buren van de initiatiefnemers zeggen dat ze jarenlang overlast hebben gehad van boerengolffeestjes die op het terrein van de familie van Meel werden gehouden. Zij vroegen de gemeente in 2010 om te handhaven omdat hun buren tegen het bestemmingsplan in boerengolfpartijen organiseerden. Het valt ze flink tegen dat de gemeente vervolgens het bestemmingsplan wilde gaan aanpassen om boerengolf toch mogelijk te maken.

Raad van State

In de nieuwe plannen staan wel beperkende voorwaarden aan de boerengolfpartijen zoals maximaal 30 keer per jaar, tot acht uur 's avonds en zonder het schenken van alcohol. Maar de buren hebben er weinig vertrouwen in dat het dit keer wel goed gaat. Ze stappen naar de Raad van State.