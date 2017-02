Vredesweek neemt afstand van antisemitische uitspraken

APELDOORN - De organisatie van de Vredesweek in Apeldoorn neemt afstand van de antisemitische uitspraken die zijn gedaan tijdens een lezing.

Tijdens de lezing werd gesuggereerd dat de vernietiging van de Joden minder erg had uitgepakt als er meer was gesproken met Himmler, de leider van de Duitse SS. Ook zouden de Palestijnse jihadisten worden vergeleken met verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog.

In een gezamenlijk statement van de organisatie en van de Stichting Joods Apeldoorn wordt ook gesteld dat er voortaan zorgvuldiger wordt gekeken naar de sprekers die worden uitgenodigd. Door de uitspraken ontstond er een conflict tussen de organisatie van de Vredesweek en Joods Apeldoorn .

Daarnaast zou de voorzitter van de Kerngroep Vredesweek Apeldoorn tegen Fürstenberg, van de Joodse stichting, hebben gezegd: Door jou is mijn beeld van Joden er niet bepaald beter op geworden. De voorzitter neemt deze uitspraak terug.

