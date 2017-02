Apeldoorner staat terecht voor explosie en bij Recticel wordt weer gestaakt: dit is het nieuws van vrijdag 10 februari

De woning in Apeldoorn. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een man uit Apeldoorn staat voor de rechter na een explosie in zijn woning, medewerkers van schuimvullingfabriek Recticel in Kesteren en Buren leggen voor de vierde keer het werk neer en het Nederlands Orgelmuseum in Elburg bestaat precies 40 jaar. Dat is nieuws op vrijdag 10 februari.

Apeldoorner voor rechter na explosie in huis Een 29-jarige man uit Apeldoorn moet voor de rechter verschijnen voor een verwoestende explosie in zijn eigen huis. De volledige zijgevel werd daarbij weggeblazen. Tijdens de ontploffing waren er geen mensen in huis. Er vielen dan ook geen gewonden. Enkele auto's die voor de woning stonden, raakten beschadigd door rondvliegend puin. Volgens de gemeente Apeldoorn zou de man op de dag van de explosie uit huis worden gezet. Werknemers Recticel staken voor de vierde keer Medewerkers van schuimvullingfabriek Recticel in Kesteren en Buren hebben voor de vierde keer het werk neergelegd. Ze zijn het niet eens met de voorgestelde loonsverhoging van het bedrijf. De werknemers willen een loonsverhoging van 3 procent, maar de werkgever biedt 0,6 procent. Volgens de stakers maakt Recticel winst en moeten zij daar ook van profiteren. Het is nog niet bekend hoelang de staking deze keer gaat duren. Orgelmuseum in Elburg bestaat 40 jaar Het Nederlands Orgelmuseum in Elburg bestaat precies 40 jaar. En dat wordt gevierd met een nieuwe mascotte die de naam Oscar draagt. Oscar is een animatiefiguur in de vorm van een orgelpijpje. De mascotte gaat kinderen op een speelse manier vertellen wat er zo interessant is aan orgelmuziek. 'Want orgelmuziek is alles behalve oubollig.'