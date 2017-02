Burgemeester: 'Pijnlijke dag voor Oosterwolde'

ARNHEM - Het is een pijnlijke dag voor Oosterwolde. Dat zegt Adriaan Hoogendoorn, burgemeester van de gemeente Oldebroek, waar Oosterwolde onder valt. 'Er zijn eigenlijk alleen maar mensen die getekend zijn.'

In 2015 bestuurde Tijmen K. in Oosterwolde de verreiker die kantelde en op een toeschouwer terecht kwam. Daarbij kwam de toeschouwer om het leven. De bestuurder stond donderdag voor de rechter; er is 240 uur werkstraf tegen hem geëist.

Het hoogwerkerdrama had en heeft een zware impact op het dorp, weet ook de burgemeester. 'De mensen die er direct betrokken zijn, herleven de pijn weer. Er zijn ook kinderen die blijvend letsel ondervinden, die dragen dat hun leven lang mee. Net zoals de machinist. En op zo'n dag komt alles natuurlijk wel weer boven.'

Over de geeiste straf wil de burgervader geen uitspraken doen. 'Nee, dat is aan het OM.' Over twee weken volgt de uitspraak, maar of het ook echt afgesloten kan worden? 'Ik ken Oosterwolde als een gemeenschap die elkaar draagt en meeneemt, maar wonden zullen er blijven', sluit Hoogendoorn af.