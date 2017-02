Winterswijk krijgt jongste burgemeester van Nederland

WINTERSWIJK - Joris Bengevoord (32) is donderdag voorgedragen als nieuwe burgemeester van Winterswijk. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Als de geboren Winterswijker wordt geïnstalleerd, is hij de jongste burgemeester van Nederland.

Bengevoord is nu nog algemeen directeur van familiepretpark De Waarbeek in Hengelo (Overijssel) en fractievoorzitter van GroenLinks in Tilburg.

De naam van de nieuwe burgemeester wordt bekendgemaakt:

In Winterswijk volgt Bengevoord Thijs van Beem op. Die wordt dit jaar 64 en vindt 'het einde van de benoemingstermijn een goed moment om te stoppen'. Van Beem werd in het voorjaar van 2005 burgervader van Winterswijk.

Voor de burgemeestersvacature hadden zich 25 sollicitanten gemeld, onder wie drie vrouwen.