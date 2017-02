Adje wordt 'first gentleman' in Winterswijk

WINTERSWIJK - Joris Bengevoord (32) is donderdag voorgedragen als nieuwe burgemeester van Winterswijk. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Als de geboren Winterswijker wordt geïnstalleerd, is hij de jongste burgemeester van Nederland.

Bengevoord is nu nog algemeen directeur van familiepretpark De Waarbeek in Hengelo (Overijssel) en fractievoorzitter van GroenLinks in Tilburg, waar hij sinds zijn 18e woont. 'Ik ben daar gaan studeren en er vervolgens blijven hangen', lacht hij.

Nu trekt hij binnenkort, met zijn partner Arijan van Bavel, ook wel bekend als Adje uit de shows van Paul de Leeuw, naar Winterswijk.



Unaniem gekozen

Bengevoord vindt het bijzonder dat de gemeenteraad unaniem voor hem heeft gekozen. 'Daar word ik heel blij van', benadrukt de nieuwe burgemeester. Een groot feest zit er deze donderdagavond niet in. 'Ik vier het met een paar vrienden die me nauw hebben bijgestaan. Morgen moet ik ook weer vroeg op.'

'Dichtbij de mensen'



De aankomend burgemeester wil laten zien dat hij dichtbij de mensen staat. 'Dat heb ik in Tilburg ook laten zien, daar zat ik al zes jaar in de gemeenteraad. Ik ben bijvoorbeeld twee weken ondergedompeld in de zorg en heb bij daklozen geslapen toen er veranderingen waren rondom de zorg. Ik wil weten wat er bij die mensen speelt.'

Veel binding met Winterswijk

Hoewel Bengevoord al jaren in Tilburg woont, is de binding met zijn geboortedorp nog altijd groot. 'Mijn familie woont in Winterswijk dus toen ik de vacature voor burgemeester voorbij zag komen, heb ik gereageerd. Ik vond dat heel speciaal.'

In Winterswijk volgt Bengevoord Thijs van Beem op. Die wordt dit jaar 64 en vindt 'het einde van de benoemingstermijn een goed moment om te stoppen'. Van Beem werd in het voorjaar van 2005 burgervader van de Achterhoekse gemeente.

Natuurlijk leiderschap

Volgens Winterswijk is de nieuwe burgemeester ambitieus en enthousiast en beschikt hij over natuurlijk leiderschap. 'Een proactieve verbinder die oog heeft voor de problemen van deze tijd en in staat wordt geacht op inspirerende en eigentijdse wijze vorm te geven aan de relatie tussen de gemeente en haar inwoners. Hij beweegt zich gemakkelijk in groepen en is voor iedereen toegankelijk en aanspreekbaar', aldus de gemeente.

Voor de burgemeestersvacature hadden zich 25 sollicitanten gemeld, onder wie drie vrouwen. Bengevoord wordt half maart geïnstalleerd.

De jongste uit Scherpenzeel

Op dit moment is Ben Visser nog de jongste burgemeester van ons land. hij werd in 2013 op 31-jarige leeftijd aangesteld in Scherpenzeel.

Joris Bengevoord is vrijdag te gast in De Week van Gelderland.