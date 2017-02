Fietsster krijgt geen voorrang en wordt geschept

EIBERGEN - Een fietsster is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Eibergen. Volgens de politie kreeg het slachtoffer geen voorrang.

Het ongeval gebeurde 's middags op de Vogelenzangstraat. Door de klap kwam de fietsster op de auto terecht.

Voorbijgangers en buurtbewoners verleenden na de botsing eerste hulp. Een ambulance bracht de vrouw later naar het ziekenhuis. Over de aard van haar verwondingen is niets bekend.