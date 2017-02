Danseres Merel Jansen danst speciaal voor Hans

ARNHEM - Afgelopen weekend ging 'Hoera voor Hans' in première. In dit geval gaat het om Hans van Manen, Nederlands bekendste choreograaf. Hij wordt dit jaar 85 en dat was voor Introdans, het Gelders dansgezelschap, reden om een eerbetoon voor hem te maken.

'Hoera voor Hans' is een feestelijke familievoorstelling met toppers van meastro Hans van Manen. Een van de danseressen in het stuk is de 28-jarige Merel Jansen. Merel komt uit Hernen, een klein kerkdorp ten westen van Nijmegen. Na haar opleiding bij de ARTEZ Dansacademie in Arnhem is ze meteen aan de slag gegaan bij Introdans.