Medewerkers Coop enorm geschrokken na ramkraak

ARNHEM - De impact van de ramkraak woensdagavond op een Coop-supermarkt in Arnhem op het toen aanwezige personeel is groot. Dat vertelt een woordvoerder van de supermarktketen aan Omroep Gelderland.

'De medewerkers zijn enorm geschrokken. Onze prioriteit gaat dan ook uit naar de nazorg voor deze medewerkers', zegt de woordvoerder.

Ze voegt eraan toe dat ook de pui van de winkel behoorlijke schade heeft opgelopen. 'Deze is vannacht gerepareerd, waardoor de winkel vanochtend weer open kon. Maar de impact op de medewerkers is natuurlijk veel belangrijker', besluit de woordvoerder.

Medewerkers in veiligheid

De ramkraak op de Coop aan de Geitenkamp vond woensdag rond 20.15 uur plaats. Op dat moment was de winkel gesloten, maar waren er wel nog medewerkers in de winkel aanwezig. Zij konden zich in veiligheid brengen.

Uit onderzoek van de politie bleek dat de auto die voor de ramkraak werd gebruikt, de avond ervoor gestolen was vanaf de Irenestraat in Arnhem. De twee daders gingen ervandoor met een geldcassette. Hoeveel hierin zat, maakte de politie niet bekend.

Beschrijving daders

De daders waren mannen met een licht getint uiterlijk. Eén van de mannen droeg een zwarte muts en zwarte sjaal. Ook had hij een grijze jas met zwarte mouwen aan en droeg de man zwarte gympen en een donkere broek.

De andere dader droeg een zwarte muts en een zwart-witte Bandana, een band die je over je hoofd kunt doen. Hij had een zwarte jas aan en droeg oranje handschoenen. Mogelijk heeft één van de twee mannen een baardje.

