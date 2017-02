Tuininspiratie opdoen bij de grootste tuinbeurs van de Achterhoek

DOETINCHEM - Het weer is er nog lang niet naar, maar voordat je het weet is het voorjaar. En dan is het weer tijd om in je tuin aan de slag te gaan. Inspiratie kun je dan opdoen bij de Tuinbeurs in Doetinchem

Het is de grootste tuinbeurs van de Achterhoek. Er zijn onder meer verschillende tuinontwerpen te bekijken, de nieuwste collectie tuinmeubelen staat er en ook zijn er streekproducten te koop. De tuinbeurs wordt vrijdag tot en met zondag gehouden in de voormalige Woontuin. De afgelopen jaren werd de beurs gehouden in de SSP-hal in Ulft. Openingstijden Vrijdag 10 februari: 14.00 - 22.00 uur

Zaterdag 11 februari: 10.00 - 18.00 uur

Zondag 12 februari: 10.00 - 18.00 uur Zie ook: website Achterhoekbeurzen