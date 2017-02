'Orgelmuziek oubollig? Je speelt in je eentje een compleet orkest en dat is fantastisch!'

ELBURG - Het Nederlands Orgelmuseum in Elburg bestaat vrijdag precies 40 jaar. En dat vieren ze met een nieuwe mascotte met de naam Oscar. Oscar is een animatiefiguur in de vorm van een orgelpijpje. De mascotte gaat kinderen op een speelse manier vertellen wat er zo interessant is aan orgelmuziek.

Op 10 februari 1977 richtte Maarten Seijbel het museum op, omdat hij bang was dat ze er in Groningen met zijn idee vandoor gingen. Wat klein begon met één expositie is inmiddels uitgegroeid tot een museum van formaat in één van de mooiste panden van het stadje; het voormalige stadhuis.

'Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een museum voor. Wij hebben de rijkste orgelcultuur ter wereld, je vind nergens zoveel historische orgels als in Nederland. Ik vond het gênant dat wij geen orgelmuseum hadden, terwijl Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk dat wel hadden. Dus ik ben dat gestart en dat is uitgegroeid tot wat het nu is,' vertelt Seijbel - die volgende week 78 jaar wordt - trots.

Seijbel speelde 43 jaar lang het orgel van de grote kerk in Elburg. 'Je speelt in je eentje een compleet orkest en dat is fantastisch.'

Liefhebberij

Seijbel begon het museum 40 jaar geleden als hobby en dat is het nu nog steeds, maar inmiddels werken er wel tientallen vrijwilligers mee in het museum. En ook zijn kinderen, waaronder zijn dochter Wilma is altijd actief geweest in het museum. 'Als jong meisje stond ik in de zomermaanden achter de kassa in het museum.'

Oscar

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum heeft Maarten een speciaal Oscar beeldje met de nieuwe mascotte van het museum erop. Een grote verrassing voor hem. Oscar speelt nu in één animatie filmpje, maar het is de bedoeling dat er straks in elke zaal een animatiefilmpje komt te draaien waarin Oscar vertelt wat er te zien is. Op die manier wil het orgelmuseum ook in de toekomst meer jonge bezoekers trekken. 'Want orgelmuziek is alles behalve oubollig.'