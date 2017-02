Voor de vierde keer staken werknemers in Kesteren en Buren

KESTEREN - Werknemers van schuimvullingfabriek Recticel in Kesteren en Buren staken opnieuw. Al voor de vierde keer leggen ze het werk neer. Ze zijn het niet eens met de voorgestelde loonsverhoging van het bedrijf.

De werknemers willen een loonsverhoging van drie procent, maar de werkgever biedt 0,6 procent. Volgens de stakers maakt het bedrijf winst en moeten de werknemers daar ook van profiteren. Het is nog niet duidelijk hoelang de staking deze keer gaat duren.

Vakbond FNV steunt de werknemers in hun eis van 3 procent, maar Recticel wil niet verdergaan dan het huidige aanbod. Directeur Rob Nijskens zei in december dat hij tot een oplossing wil komen, maar dat er niet veel rek in zit. 'Wat ik niet heb, kan ik niet geven.'

Schuimvullingen

Recticel maakt schuimvullingen voor onder meer zitmeubelen, matrassen en lattenbodems. In Kesteren heeft het Belgische bedrijf zo'n 300 medewerkers, in Buren circa 50.