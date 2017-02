(VIDEO) Man in nekklemfilmpje: 'Ik heb niet geprovoceerd'

ZUTPHEN - Een opmerkelijk artikel van Izz Ad-Din Ruhulessin donderdag in De Volkskrant. Ruhulessin schrijft daarin dat hij zaterdag 21 januari in een nekklem is genomen door een beveiliger van een Coop-supermarkt in Zutphen. Het hele voorval is gefilmd en staat op YouTube.

'Ik had het stuk de week na het voorval al geschreven. Omdat ik op een reactie van Coop wilde wachten, heeft De Volkskrant het artikel niet meteen gepubliceerd', zegt Ruhulessin tegen Omroep Gelderland.

'Ik heb uiteindelijk een reactie gehad per mail, maar die ervaar ik niet als excuus. Het voelde meer als een bericht om negatieve pr te voorkomen. Ik had liever iets gelezen met de strekking dat het ze speet en dat de beveiliger zijn boekje te buiten was gegaan.'

'We betreuren escalatie'

In de mail aan Ruhulessin schrijft Coop onder andere het te 'betreuren dat de situatie met u op deze manier is geëscaleerd' en dat 'in het belang van de veiligheid van onze klanten en ons personeel het belangrijk is dat onze klanten herkenbaar zijn, daarvoor hebben wij met elkaar huisregels opgesteld en afspraken gemaakt'.

In een schriftelijke reactie aan Omroep Gelderland stelt Coop dat 'de bewaker in kwestie volstrekt legitiem, vriendelijk en beleefd aan de supermarktbezoeker in kwestie heeft gevraagd of hij de capuchon en de pet wilde afzetten. Toen hij dit met enig weerwoord weigerde, is tot onze spijt deze hele kwestie volstrekt onnodig geëscaleerd. Het is onze plicht om de orde in en rondom onze winkels te waarborgen'.

Huisregels

Ruhulessin ging naar eigen zeggen die zaterdag rond 16.30 uur naar de supermarkt om cola en ijs te halen. Als hij in de rij van de kassa staat, komt een beveiliger bij hem staan. Deze vraagt Ruhulessin om zijn pet en capuchon af te zetten, omdat dit moet volgens de huisregels.

'Dit vond ik een rare vraag. We zitten toch niet in de brugklas of staan niet bij een bank', zegt Ruhulessin. 'Daarom vroeg ik of ik de huisregels kon zien en de manager kon spreken. Daarnaast sta ik op het punt om de winkel te verlaten. Ik was dus bijna weg.'

Luister hier het interview met Ruhulessin bij Radio Gelderland:

Nekklem

Na enig heen en weer gesteggel verzoekt de beveiliger hem de winkel te verlaten, valt ook te horen en zien op het filmpje. Daarmee is de koek echter nog niet op. Beiden gaan ook buiten verder in discussie. Omdat Ruhulessin niet weggaat, neemt de beveiliger Ruhulessin in een nekklem totdat de politie komt, is te horen en zien op de video.

Ruhulessin: 'De eerste week na het incident sliep ik slecht en had ik geen eetlust. Ook was mijn concentratie helemaal weg. Ik heb sindsdien niet meer gewerkt. Het gaat nu wel iets beter, maar de bedrijfsarts heeft gezegd dat ik tot begin maart niet mag werken.'

'Ik heb niet geprovoceerd'

'Of het slim van me was om zo lang met de beveiliger in discussie te gaan? Je verwacht niet dat mijn vragen tot zoiets kunnen leiden. Ik vroeg gewoon om de huisregels op papier en de manager! Ik vind in ieder geval niet dat ik geprovoceerd heb. Daarnaast had ik het waarschijnlijk erbij gelaten als Coop netjes had gereageerd en de schade had vergoed.'

