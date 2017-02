Man redt kinderen uit brandend huis: 'Eigenlijk heeft mijn zoontje ons gered'

ARNHEM - Arnhemmer Maamouri redde woensdagavond zijn kinderen uit hun brandende woning aan de Lisdoddelaan. Hij voelt zich alleen geen held, want hij vindt dat zijn zoontje juist het gezin heeft gered.

Om 20.15 uur begon er iets te branden op de bovenverdieping van het huis. Maamouri vertelt zijn verhaal. 'Mijn zoon kwam naar beneden en zei: papa, papa er is rook en brand. Ik geloofde hem niet. Ik dacht dat hij aan het dromen was, want mijn kinderen sliepen al. Ik zei: ga maar naar bed, maar toen ik mee ging zag ik vuur en rook in de slaapkamer. Toen heb ik meteen mijn zoon en dochter wakker gemaakt en ze gered door ze mee te nemen naar buiten.'

'Eigenlijk redde mijn zoon ons'

Luister hier naar het gesprek met Maamouri:

Het huis is nu boven zwart van de roet, in het plafond zit een groot gat. Waardoor de brand is ontstaan, weet Maamouri nog niet. 'Ik heb niks gemerkt, niks gezien en niets gehoord. Maar ik vind het knap van mijn zoon dat hij mij waarschuwde. Eigenlijk heeft hij ons gered, niet ik. Als hij niet wakker was geworden, dan hadden we misschien allemaal geslapen en had ik niks kunnen doen. De brandweer zei ook dat ik geen vijf minuten later had moeten bellen, dan was het huis er erger aan toe geweest.'

Slapen in een hotel

Het gezin is nu tijdelijk ondergebracht in een hotel. Ze moeten nu op zoek naar een vervangende woonruimte. 'Mijn kinderen zijn er nog van aan het huilen en willen terug, maar dat kan niet', besluit Maamouri.

Foto's: Omroep Gelderland