Tbs met dwangverpleging geëist voor explosie in eigen huis

APELDOORN - Een 29-jarige man uit Apeldoorn krijgt als het aan het Openbaar Ministerie ligt tbs met dwangverpleging opgelegd en hij moet een jaar de cel in. Hij wordt ervan verdacht vorig jaar maart kranten in zijn huis met benzine te hebben besprenkeld en in brand te hebben gestoken.

De zaak werd vrijdag heropend omdat de rechtbank in Zutphen meer onderzoek nodig vond naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De twee rapporten van de psycholoog en de psychiater liegen er niet om.

Weinig schuldgevoel

De man heeft weinig empatisch vermogen, is narcistisch en heeft weinig schuld- en schaamtegevoel. Mede door deze rapporten kwam de officier van justitie tot het oordeel dat de verdachte naast de celstraf ook tbs met dwangverpleging moet krijgen. Zij is bang voor herhaling en heeft geen vertrouwen in de verdachte.

De verdachte herkent zichzelf niet in de rapportages van de deskundigen. Hij zegt bereid te zijn iets van zijn leven te maken. Volgens hem is het enige dat hij nodig heeft een baan en een huis.

Zijgevel weg

Na de explosie in maart werd de zijgevel van het huis weggeblazen. De verdachte was er voor de ontploffing al vandoor gegaan. Later werd hij alsnog aangehouden.

Er waren op het moment van de explosie geen anderen in het huis en er vielen geen gewonden. Een paar auto's die voor het huis stonden, werden vernield.

Niet eens met uithuisplaatsing

De man zou op de dag van de explosie uit huis worden gezet. De gemeente Apeldoorn zei destijds dat de man het 'uitdrukkelijk niet eens was' met het besluit om hem uit zijn woning te zetten. Of hij om die reden brand zou hebben gesticht, is nog onduidelijk.