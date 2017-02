Topsport of meer gymles op scholen: waar moet het geld naartoe?

EDE - Moet er meer overheidsgeld naar topsport of naar betere gymles op school? Dat is de inzet van een groot debat maandagmiddag in Ede. Volgens critici heeft bewegingsonderwijs meer prioriteit nodig omdat scholen steeds minder geld overhouden voor goede gymlessen.

De aanleiding voor het debat in Ede is een tweet van sporthistoricus Jurryt van de Vooren. Hij schreef op Twitter: 'Mijn zoon krijgt geen gymles meer vanwege geldtekort op school. Dat is veel erger dan dat Nederland niet in de top tien van Rio 2016 staat.'

Sportservice Ede heeft de tweet aangegrepen voor een debat. Inmiddels is er een landelijke discussie ontstaan over de 'toptien-ambitie' van de topsport in relatie tot het bewegingsonderwijs op basisscholen. Van de Vooren vindt dat die ambitie losgelaten moet worden en dat er meer geld geïnvesteerd moet worden in goede gymlessen. 'Die toptien-ambitie is een hobbyproject voor de elitesport, gymles op school is opvoeding.'

Voor het debat zijn onder meer vertegenwoordigers van sport- en onderwijsorganisaties en landelijke, regionale en lokale politici uitgenodigd. Tot nu toe hebben zo'n honderd mensen zich aangemeld.

'Echte' gymleraar kost geld

Op de helft van alle scholen in Nederland geeft de groepsleerkracht naast bijvoorbeeld taal en rekenen ook gymles. Basisschool Uniek in Ede is één van de scholen die het het tij probeert te keren. De school huurt wekelijks een vakdocent in voor gymnastiekonderwijs. Dat betekent dat ze op andere zaken moeten besparen, want een 'echte' gymleraar kost geld, zegt directeur Hanneke de Vries. 'Wij vinden bewegingsonderwijs heel belangrijk. Helaas krijgen we er geen geld voor van de overheid. Dat vind ik jammer. Er mag echt wel meer in geïnvesteerd worden.'

Vroeg investeren levert meer topsporters

Vakdocent Bram Boerema die de gymles op basisschool Uniek geeft, beaamt het verhaal van de directeur. Volgens hem is bewegen voor kinderen belangrijk. 'Het is niet alleen goed voor de conditie, maar ook voor de geest. De kinderen zijn rustiger en ze kunnen zich veel beter concentreren na een goede gymles.' Volgens Boerma moet er meer geld naar sportieve ontwikkeling van jonge kinderen. 'Ik denk dat het een wisselwerking is. Als je vroeg investeert, levert dat later ook meer topsporters op.'

Het sportdebat begint maandagmiddag om 16.00 uur in theater Cultura in Ede.