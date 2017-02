Eric Meijers wil een serie neerzetten met Achilles

GROESBEEK - Eindelijk heeft Achilles punten gehaald, maar trainer Eric Meijers beseft dat het nog lang niet genoeg is.

"Het is nu taak om dit uit te breiden. We moeten nu resultaat halen, ook tegen Telstar. Dan zijn we bezig met een serie."

"Wij proberen altijd met hetzelfde elftal te spelen, maar dan moet er wel gepresteerd worden. Mart Raterink is geblesseerd aan zijn lies. Hij krijgt een scan. Daar hebben we Doriano Kortstam voor. We hebben power nodig en een goede arbeidsethiek en geloven in onszelf. Dan kunnen we resultaat halen."

Het talent Imran Oulad Omar (foto) krijgt opnieuw een kans in de basis. "Die jongen is al vanaf het begin van het seizoen bij de club en heeft via Jong Achilles de stap gemaakt naar het eerste. Maar één keer meevoetballen is niet zo moeilijk. Doe dat maar eens vijf of tien keer. Daar ben ik wel heel benieuwd naar."