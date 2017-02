'De bouw heeft dringend nieuwe mensen nodig en asielzoekers zijn een uitkomst.'

GELDERMALSEN - Bouwmensen Rivierenland helpt vluchtelingen aan het werk in de bouw. Samen met Vluchtelingenwerk Oost-Nederland kijkt het opleidingscentrum welke vluchtelingen al bouwervaring hebben. Die worden in korte tijd klaar gestoomd om in Nederland aan het werk te gaan.

Eén van de vluchtelingen is de Syrische tegelzetter Chadi Hamad. Hij is nu drie jaar in Nederland en leert bij bouwmensen de Nederlandse vaktechnieken van het tegelzetten.'In Syrië zetten we tegels met cement; hier in Nederland plakken ze met lijm, dat gaat veel sneller', vertelt hij lachend. Volgens Koos Karsijns, directeur van Bouwmensen, moet Hamad alleen nog leren wat sneller te werken. Dan is hij klaar om echt aan het werk te gaan voor het volledige Nederlandse CAO-loon. Nu krijgt hij nog een deel van dat loon.

'Iedereen was tegen toen we begonnen'

Karsijns begon met het idee om niet alleen jonge Nederlanders op te leiden, maar ook vluchtelingen met een verblijfstatus een paar maanden voor de protesten tegen het azc in Geldermalsen eind 2015. Karsijns: 'De bouwhekken vlogen toen door de lucht en ik heb me daar mateloos aan geërgerd. Na die rellen was ik het helemaal zat met de beeldvorming rondom vluchtelingen. Toen dacht ik: ik ga het gewoon doen. Toen we begonnen, was iedereen tegen. De FNV zei dat het werkverdringing was. Onzin.'

Want de bouw staat volgens Karsijns te springen om mensen, met name installateurs en electriciens zijn bijna niet te vinden. In bijvoorbeeld de Achterhoek bestaat de top tien van openstaande vacatures bijna volledig uit bouw en techniek.

Het is dus zeker niet alleen maatschappelijke verantwoording waarom Karsijns vluchtelingen op ging leiden. 'Het is simpelweg ook lijfsbehoud, noodzaak.' aldus de directeur. 'Ik kan niet genoeg mensen opleiden om aan de vraag te voldoen hier.'

'We willen uitbreiden, maar dat loopt vast'

Het opleidingscentrum Bouwmensen heeft tientallen vestigingen in Nederland. Karsijns wil het project uit het Rivierengebied graag uitrollen over al die vestigingen, maar dat kost geld. 'Je hebt een kwartiermaker nodig om dat bij elke vestiging op te zetten. Dat kost zo'n 100.000 euro.' Karsijns is nu op zoek naar geld. Hij hoopt van de branchevereniging en de provincie hulp te krijgen.

'Taalles vanaf dag 1'

Een ander knelpunt om snel vluchtelingen in de bouw aan het werk te krijgen is volgens Karsijns de taal. Voordat statushouders op een bouwplaats aan het werk mogen, moeten ze Nederlands kunnen. Dat leren asielzoekers vaak pas nadat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen. Karsijns: 'Leer ze gewoon meteen vanaf de eerste dag Nederlands, ook al mogen ze daarna toch niet blijven. Nu moeten wij heel lang wachten tot we ze een bouwplaats op kunnen laten, dat willen we niet.'

D66 pleit er in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen ook voor dat vluchtelingen in het azc vanaf dag 1 taalles krijgen, ongeacht of ze al een verblijfsvergunning hebben. Vluchtelingenwerk Oost-Nederland zou ook graag willen dat asielzoekers vanaf dag één aan hun inburgering werken. Taalles is daar een belangrijk onderdeel van.

Chadi Hamad heeft zichzelf Nederlands geleerd door meteen met zijn gezin Nederlands te gaan praten toen ze hier kwamen. Hij is heel blij dat hij nu aan het werk kan. 'Voor de sociale contacten met andere mensen en ook om te oefenen met de taal.' Hij is al op een echt bouwproject aan het werk geweest. 'Dat ging heel goed. De baas was blij.' Ook is hij vrijwilligerswerk gaan doen. 'Maar Chadi is een intelligente jongen, die komt er wel.' zegt Karsijns. 'Anderen hebben meer hulp nodig.'

Integratie statushouders in Gelderland

Gemeenten en provincie zijn druk bezig met plannen om statushouders in Gelderland goed te laten integreren. Werk is daarbij belangrijk. De arbeidsregio's in Gelderland inventariseren momenteel hoeveel statushouders aan het werk geholpen moeten worden en wat voor initiatieven er allemaal al zijn. Het werkbedrijf van het Rijk van Nijmegen gaat vier mensen aanstellen die statushouders naar werk moeten helpen. De provincie Gelderland onderzoekt hoe ze gemeenten kunnen ondersteunen in hun taak. Binnenkort komt daarover een voorstel.