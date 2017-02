Man probeert handgranaten te kopen op dark web

Foto: ANP/Archief

EPE - Een man van 21 uit Epe is aangehouden nadat hij volgens de politie had geprobeerd een vuurwapen en handgranaten te kopen op het zogeheten dark web. Dat is een deel van het internet dat niet rechtstreeks vindbaar is met zoekmachines.

In de woning van de Epenaar vond de politie een klein wapenarsenaal, waaronder gasdrukwapens, ploertendoders en een vlindermes. Alles is in beslag genomen, evenals een laptop en verschillende gegevensdragers. De man bleek over een wapenvergunning te beschikken, maar die is direct ingenomen.