Hemmink verlaat Achilles'29 aan einde seizoen

GROESBEEK - Rick Hemmink verlaat Achilles'29 aan het einde van het seizoen. De 23-jarige middenvelder maakt dan de overstap naar tweededivisionist HHC Hardenberg, valt te lezen op de website van de Tweede Divisie.

Hemmink zou zich willen gaan richten op zijn maatschappelijke carrière. Dat wil hij combineren met voetballen bij HHC.

De middenvelder maakte in het seizoen 2013-2014 bij Jong FC Twente zijn debuut in het betaald voetbal. Na die jaargang maakte hij de overstap naar Heracles Almelo. Mede door blessures speelde Hemmink geen wedstrijd voor de Almeloërs.

Sinds dit seizoen maakt hij deel uit van de Achilles'29-selectie. In dertien wedstrijden was Hemmink goed voor één doelpunt. De Groesbekers staan voorlopig laatste in de Jupiler League, met negen punten achterstand op nummer negentien FC Dordrecht.

