Initiatiefnemers blij met vernieuwde plannen Hotel Dreijeroord

Impressie nieuwe Dreijeroord, foto: Amvest

RENKUM - De initiatiefnemers voor het behoud van hotel Dreijeroord in Renkum zijn hartstikke blij met de wijzigingen van projectontwikkelaar Amvast. 'Dit was een complete verrassing voor ons. We hadden aanpassingen verwacht, maar hier zijn we hartstikke tevreden mee. Dit voelt goed', vertelt Sander Wolterink, van de stichting Behoud W.O. II Erfgoed Gelderland.

Hotel Dreijeroord speelde een belangrijke rol tijdens de slag om Arnhem in 1944. De projectontwikkelaar kocht het pand en wilde het slopen. Het moet plaatsmaken voor een zorginstelling. Tegen de sloop kwam veel verzet, een petitie werd 20.000 keer getekend. Alternatieve plannen niet haalbaar De stichting Behoud W.O. II Erfgoed Gelderland, kwam met een alternatief plan voor het hotel. 'Amvest heeft die plannen bekeken, maar constateerde dat die plannen niet haalbaar waren. Ook kon het pand niet behouden blijven', vertelt Wolterink van de stichting. Eerder werd er een demonstratie georganiseerd tegen de sloop. https://www.youtube.com/watch?v=80qcuxpu6_0 Maar Amvast gooide het roer wel om, vertelt directeur Wienke Bodewes. 'Wij wilden het historische verwerken in een monument of in de tuin. Maar wij zochten het niet in het gebouw, daar ontstond veel commotie over. Dat hebben we nu wel gedaan, het gebouw grijpt terug naar de jaren '40. We veranderen het wel want het moet ook voldoen aan de eisen van een zorginstelling.' En daar kan de stichting mee leven, vertelt Wolterink. 'Hier kunnen de veteranen iets mee, dit voelt als winst. Het is een eervolle reconstructie, maar we houden de komende tijd zeker de vinger aan de pols.'