Mislukte plofkraak bij McDonald's

Foto: Google Street View

ENSPIJK - Bij de McDonald's langs de A2 bij Enspijk was donderdag in alle vroegte een mislukte plofkraak. De vestiging van de fastfoodketen ligt bij de afrit Geldermalsen. Volgens de politie is er niets meegenomen. Er is nog niemand aangehouden.

'Rond 04.30 uur ging het inbraakalarm af. Op dat moment waren er geen medewerkers meer aanwezig', vertelt een politiewoordvoerder. De dader of daders kwam(en) binnen via een raam. Wat er precies is gebeurd, kon de woordvoerder vanwege het onderzoek niet vertellen. Brandende gasfles De politie vond buiten een brandende gasfles. De ingeschakelde brandweer bluste deze. 'We hebben het vermoeden dat deze gasfles met de mislukte plofkraak te maken heeft', aldus de woordvoerder.