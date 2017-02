Internationale skaters strijden in kerk Arnhem

Internationale skaters strijden in kerk Arnhem

ARNHEM - Arnhem heeft het internationale voorproefje van dé internationale inlineskatewedstrijd in Nederland. Die is namelijk volgende week in Eindhoven maar in Arnhem staan zaterdag al een heleboel grote, internationale skaters tegenover elkaar.

Zo zijn er deelnemers uit Israël, Duitsland, Frankrijk, Polen en Ierland. Organisator is Bachir Benchagra: 'Voorafgaand aan de het grote evenement in Eindhoven, willen we altijd ook nog op een andere plek een evenement houden. Toen dacht ik aan de skatekerk in Arnhem want dat is zo'n unieke plek. We hebben de kerk een beetje aangepast, een beetje verbeterd, een paar kleine verbouwinkjes. En nu is de hal er klaar voor'. Er zijn verschillende categorieën in de wedstrijden namelijk junior, girls, amateurs en profs.