ChristenUnie: onderzoek belastingvoordeel voor werken over de grens.

ARNHEM - De ChristenUnie wil weten of de staatssecretaris van financiën grenswerkers belastingvoordeel wil geven. De partij stelt daarover Kamervragen aan de staatssecretaris Martijn van Dam. Eerder pleitte gedeputeerde Michiel Scheffer (D66) hier ook al voor.

Gelderlanders die in Duitsland werken hebben vaak problemen met hun ziekteuitkering, hypoteekrenteaftrek en pensioen. Bovendien is de werkloosheid in de grensregio's hoger dan in de rest van Nederland.

Verschillende grensprovincies waaronder Gelderland riepen daarom onlangs in een gezamenlijke brief op om de sociale zekerheid beter te regelen en grenswerkers net als expats belastingvoordeel te geven. Expats betalen over 30% van hun inkomen geen belasting.

'Deelt u de mening dat werken over de grens een belangrijk middel is om werkloosheid in de grensregio’s omlaag te krijgen, maar dat dit belemmerd wordt als werken over de grens financieel nadeel met zich meebrengt?' vraagt de ChristenUnie.

