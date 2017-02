Pennenruilbeurs neemt afscheid van Achterhoek

Foto: REGIO8

ULFT - Na twintig jaar is de voorlopig laatste editie van de ruilbeurs voor pennenliefhebbers in de Achterhoek afgelopen. Tientallen liefhebbers struinden zaterdag voor de laatste keer door Zaal Hogenkamp in Lichtenvoorde op zoek naar de perfecte pen.



'Je sluit het dan gewoon af', vertelt een nuchtere Riky Schutten, zij organiseerde het evenement twintig jaar lang, maar sluit nu met een mooi rond getal af. 'Het is wel heel leuk geweest om het altijd te doen.' Op de beurs liepen tientallen pennenliefhebbers rond op zoek naar de mooiste pennen om te ruilen. 'Ik denk dat elk lid wel haast een eigen keus heeft van wat een mooie pen is', vertelt Wim van Dorp, voorzitter van Pennenverzamelaars Vereniging Nederland. Zelf heeft hij een verzameling pennen van transportbedrijven. 'Als ik een pen vind, mooi van kleur met een mooi item erop van een transportbedrijf, dan is dat voor mij een mooie pen.'



De verzameling van sommige leden van de Pennenverzamelaars Vereniging is behoorlijk uit de hand gelopen. 'Wat ik aan ruilmateriaal bij de hand heb om hier te kunnen ruilen is zon beetje rond de 27.000 pennen', vertelt Van Dorp. 'Maar er zijn er hier bij die meer dan 100.000 duizend pennen hebben, en dat is geen grap.'

Door: Mediapartner REGIO8