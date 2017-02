Oude IJsselstreek gaat strenger handhaven in 2018

ULFT - Oude IJsselstreek gaat in 2018 strenger handhaven, dat blijkt uit het nieuwe handhavingsbeleidsplan dat is gepresenteerd. Burgemeester Otwin van Dijk vond het tijd voor het aanscherpen van de controle.

'Toen ik hier als burgemeester kwam, viel me op hoe weinig personen er voor handhaving waren', zegt burgemeester Otwin van Dijk. 'Het is de afgelopen jaren meer losgelaten', stelt Van Dijk. Vooral op het gebied van de drank- en horecawet en de bouw- en sloopregelgeving is er de afgelopen tijd niet gehandhaafd.

Op dit moment heeft de gemeente drie fulltime arbeidsplaatsen voor werknemers die op straat zijn om te controleren. 'Om de toezicht- en handhavingtaken beter uit te kunnen voeren, is het nodig dat de ambtelijke organisatie wordt uitgebreid. We gaan uitbreiden naar vijf en een halve arbeidsplaats.' Daarnaast zijn er twee fulltimers van de omgevingsdienst die controleren.

Er gaat nauwkeuriger en vaker gecontroleerd worden in de gemeente, maar er worden wel prioriteiten gesteld volgens de burgemeester. 'Huntenpop gaan we controleren, maar een buurtbarbecue niet.' Naast strengere controle, wordt er ook gekeken naar betere voorlichting en heldere regelgeving. 'Vooral bij bouwvergunningen is er veel onduidelijkheid bij inwoners.'