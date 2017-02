Achterhoekse kunstwerken te zien in Burgers' Zoo

ULFT - Kunstenaar Patrick Beverloo uit 's-Heerenberg is klaar met zijn opdracht voor het lichtfestival van Burgers' Zoo. In anderhalve maand heeft hij bijna tweehonderd lichtfiguren gemaakt voor 'Burgers' Light'.



'Normaal zou je een maand of drie nodig hebben, maar wij hebben het in zes weken gedaan', aldus Patrick Beverloo. 'Ook nog met de Kerst en de jaarwisseling ertussen, dus wij hadden geen vrije dagen.' Burgers' Zoo erkent dat het een grote opdracht is geweest. Ze zijn dan ook tevreden over wat de Achterhoekse kunstenaar heeft opgeleverd.

Dierentuin erg tevreden

'Het is denk ik iets groter dan wat hij normaal doet', aldus Bas Lukkenaar van Burgers' Zoo. 'Maar hij was heel enthousiast en heeft het met beide handen aangepakt. Ik denk dat het resultaat er absoluut mag zijn.' Beverloo heeft zijn creativiteit flink op de figuren los kunnen laten. 'Ik heb gedacht om wat meer structuur en de vorm van een dier als frame te gebruiken, waar dan het doek op is gekomen. Dus het is wat kunstzinniger geworden dan wat mensen gewend zijn.'



Dat was ook wat het dierenpark graag wilde. De dierentuin legde het vertrouwen in Beverloo nadat hij in juli vorig jaar al diepzeemonsters had gemaakt. 'Het moet wel aansluiten bij onze ecosystemen', legt Lukkenaar uit. 'Hij is echt in die thematiek aan de slag gegaan. Zodat het voor Burgers' Zoo unieke beelden worden. Dat het voor ons op maat is gemaakt.'

Beverloo was woensdag klaar met de betaalde opdracht, maar werkte in de nacht van woensdag op donderdag door aan een verrassing voor het park. Beverloo: 'Ik heb gezien dat er een aardvarkentje geboren is. Als kraamcadeau heb ik een kleine versie van het aardvarken gemaakt om er bij te zetten.' Tot grote verrukking van Burgers' Zoo. Breed glimlachend reageert Lukkenaar op het cadeau: 'Dat geeft zijn betrokkenheid aan, dat waarderen wij natuurlijk ook heel erg.'



De kunstwerken van Patrick Beverloo zijn op 10 en 11 februari te zien tijdens een sneak preview en van 17 februari tot en met 5 maart tijdens 'Burgers' Light' in de dierentuin in Arnhem.