Account naaktfoto's studenten offline gehaald

NIJMEGEN - Het Snapchat-account ‘nimmastudent’ dat naaktfoto’s van Nijmeegse studenten verspreidt is offline gehaald.

De beheerder van het account geeft daarvoor onderstaande verklaring af:

Het is/was een account van en voor Nijmeegse studenten maar dat is door alle media aandacht niet langer houdbaar. Er is op geen enkele wijze bijgehouden door wie de snaps zijn ingestuurd. Bovendien zijn alle snaps continu verwijderd. Nimmastudent fungeerde slechts als doorgeefluik. Snappers bedankt!

Nimmastudent

Onder het motto ‘Tits out for Nijmegen’ krijgt het platform pikante en anonieme naaktfoto’s van Nijmeegse studenten toegestuurd via Snapchat, die het vervolgens door plaatst op zijn eigen Snapchat-account. Het profiel is voor iedereen zichtbaar.

Wat is snapchat?

Snapchat is een app op mobiele apparaten waarin je grappige foto's en video's (snaps) kunt versturen naar vrienden. Anders dan met Whatsapp kunnen je vrienden de foto maar enkele seconde zien. De app is vooral onder jongeren erg populair. Driekwart van de jongeren tussen 12 en 19 jaar heeft de app.

