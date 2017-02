Natuurmomenten niet blij met term 'Killing Fields'

DEELEN - Schiet het damhert uit het Deelerwoud niet af. Die oproep komt van onder meer het Apeldoornse raadslid Harry Voss. Hij richtte een actiecomité op, dat op internet borden van Natuurmonumenten laat fotoshoppen en de term Killing Fields voor Deelerwoud gebruikt.

Natuurmonumenten heeft besloten om aan de randen van het woud een aantal herten af te schieten, omdat ze daar overlast en verkeersongelukken veroorzaken. Een lastig besluit, maar wel noodzakelijk, erkent een woordvoerder.

'Dit is niet wie we zijn'

Borden met bloed erover, en de term 'Killing Fields' - op de website kunnen boze tegenstanders van het afschieten hun frustratie uiten, refererend naar de massaslachtingen in Cambodja. Jammer, vindt Natuurmonumenten, want dit helpt niet om met elkaar tot een 'meer diervriendelijke vorm van faunabeheer'' te komen.

Voss, raadslid voor Partij voor de Dieren, begrijpt dat de term Killing Fields wellicht gevoelig ligt. 'Maar daarom gebruik ik het ook. Ik krijg nu zelfs telefoontjes met de vraag of ik ook de holocaust ga gebruiken. Dat zal ik niet doen. Dit is al op het randje.'

Praten onder voorwaarden

Dieuwertje Penders van Natuurmonumenten: 'Voss zegt dat wij niet met hem willen praten, maar dat is niet waar. Wij hebben hem keer op keer aangeboden met ons mee te denken over hoe we met dit dilemma om kunnen gaan, maar dat wil hij niet. Hij wil alleen maar tegenstander zijn.'

Foto: deelerwoudkillingfields.nl

Voss erkent dat: 'Ik wil alleen met Natuurmonumenten praten als ze het afschieten voorlopig opschorten. Anders heeft om de tafel gaan geen zin. Wanneer ze opschorten, kan ik de website tijdelijk op zwart zetten. Zolang ze niet stoppen, ga ik niet met ze praten. Dat zal ik ze vandaag ook nog laten weten.'

Zoeken naar andere manier

Over de website zegt Penders: 'Wij hebben van de actie gehoord. We doen echt onze uiterste best om wilde dieren op een vernieuwende manier te beheren en meer leefruimte te bieden. En dat betekent: zoeken naar alternatieve methoden, in plaats van afschieten of verjagen. Maar dat lukt alleen als we samenwerken met omliggende landeigenaren.'

Zover is het nu nog niet, vertelt ze. En dus moet een aantal dieren het veld ruimen. Ze brengen volgens de woordvoerder schade aan op het terrein van omliggende landeigenaren aan de rand van het Deelerwoud en zorgen voor tientallen aanrijdingen.

Dit voorjaar komt Natuurmonumenten samen met de landeigenaren met een plan voor de gehele Veluwe, om afschieten zoveel mogelijk te vermijden.

