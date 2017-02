Hyballa heeft Burnet er even uit gelopen

NIJMEGEN - NEC-trainer Peter Hyballa heeft zijn eigen manieren om te testen of een speler fit genoeg is.

Dat ondervond linksback Lorenzo Burnet deze week . "We hebben hier in het Goffertpark gelopen. Ik was natuurlijk veel sneller", lacht de Duitser. "Ik ben ook maar twee jaar ouder."

"Maar hij heeft negentig minuten gespeeld in een oefenwedstrijd tegen Wattenscheid zondag. Vanaf minuut zeventig had hij wel problemen, maar aanvallend is het heel goed en verdedigend wordt het beter. Hij kan een optie zijn, ook vanaf de bank."

Besloten trainingen

Hyballa trainde twee dagen besloten en gaat dat de rest van dit seizoen vaker doen. Daarover was de nodige ophef. "Iedereen heeft zijn mening daarover. Maar we willen ook dingen geheim uitproberen en er kan dan ook een scout van Zwolle of PSV komen. Die één of twee procent kan net het verschil maken. Nu roepen heel veel mensen hier iets over, die helemaal nooit bij de trainingen zijn. De acht mannetjes die altijd hier zijn, nodig ik een keer uit voor een kop koffie. Wij doen zoveel dingen voor supporters."