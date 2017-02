Contract trainer Hyballa bij NEC automatisch verlengd bij handhaving

NIJMEGEN - Peter Hyballa blijft automatisch trainer van NEC als de club zich handhaaft in de eredivisie.

Dat is contractueel vastgelegd. "Ja, klopt. Als we handhaven, gaat het contract door", bevestigt de trainer.

Bij een eventuele degradatie gaan beide partijen met elkaar om tafel om te kijken of ze met elkaar doorgaan. NEC heeft momenteel 25 punten en staat acht punten boven de degradatieplaatsen. De doelstelling van de club voor dit seizoen is ook handhaving in de eredivisie.