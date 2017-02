Berkelland veiliger door buurtwhatsapp

foto: GelreFM

BORCULO - Het gaat goed met de buurtpreventie in Berkelland. Vorig jaar maart onthulde burgemeester Joost van Oostrum in het buitengebied van Ruurlo het eerste whatsapp bord voor buurtpreventie in de gemeente. Nu, driekwart jaar later, zijn er in Berkelland 8 buurt Whatsappgroepen actief.

Op 15 februari begint ook de eerste oefensituatie voor alle buurten. Bewoners van Berkelland worden uitgenodigd om deel te nemen aan de oefening. Door gebruik te maken van de Whatsappgroep, vangen ze een ‘inbreker’ in hun wijk en delen ze hun beleving via social media. Dit gebeurt in samenwerking met de politie en gemeente. Deelnemers van een Whatsappgroep kijken uit naar verdachte situaties en bellen die door naar 112. Om dat in de praktijk te oefenen, houden politie en gemeente op 15 februari tussen 19.00 en 20.30 uur een oefensituatie: ‘Vang de boef in de wijk’. De deelnemers die de boef vinden, of de beste informatie doorgeven via de Whatsapp-groep, krijgen na afloop een prijs uitgereikt van de burgemeester. “Onze inwoners zijn onze oren en ogen van de wijken. Omwonenden weten heel vaak welke auto er niet thuis hoort in een wijk en wanneer een persoon zich verdacht gedraagt. Daarom ben ik ontzettend blij met de burgerinitiatieven die in de verschillende kernen zijn opgezet. Wij ondersteunen deze initiatieven van harte”, aldus burgemeester Joost van Oostrum.

