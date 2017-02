Wie helpt woongroep aan spullen voor inrichting?

TIEL - Zeven toekomstige bewoners van een woongroep in Tiel zijn hard op zoek naar spullen voor hun inrichting.

De woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking komt niet in aanmerking voor subsidie voor de inrichting van een nieuwe woongroep. Zorginstelling Thedingsweert wil een pand aan de Ambtmanstraat in Tiel gaan inrichten voor een groep cliënten die zelfstandiger willen gaan wonen.

De overheid is volgens de instelling sterk aan het bezuinigen en subsidieert geen inrichtingskosten voor kleinschalige wooninitiatieven meer.

Oproep aan Tielenaren voor spullen

Thedingsweert roept daarom Tielenaren nu op om in schuurtjes en zolders te kijken naar spullen, die bruikbaar zijn in onder meer hun woonkamer, keuken en tuin. De zorginstelling heeft een heel lijstje op de site geplaatst met zaken waar behoefte aan is. Het gaat dan bijvoorbeeld om pannen voor in de keuken, schalen, bestek, lampen, tuinstoelen en spiegels.