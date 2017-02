LIENDEN - Ton Fitsch vertrekt bij FC Lienden. De commercieel manager van de club uit de Tweede Divisie gaat emigreren naar Spanje.

Fitsch zal zaterdag zijn laatste wedstrijd als commercieel manager van FC Lienden meemaken. 'Het is allemaal in een stroomversnelling gekomen nu ik mijn huis in Zeddam heb verkocht', vertelt Fitsch.

'Eigenlijk wilde ik al eerder vertrekken, maar Nico Wagenvoort en Hans Kraay jr. hebben me vorig jaar over de streep getrokken om bij FC Lienden aan de slag te gaan. De businessclub daar staat weer in de steigers. Ik kan nu met een gerust hart vertrekken.'

25 jaar betaald voetbal

Fitsch werkte jarenlang bij verschillende Gelderse clubs in het betaald voetbal.'Ik heb 25 jaar in het betaald voetbal rond gelopen. Ik heb bij de verschillende clubs pieken en dalen meegemaakt. Dat heeft me ook gevormd tot de persoon die ik nu ben. Ik vind het welletjes nu.'

Toch is Fitsch niet van plan alleen maar uit te rusten. 'Nee joh, achterover leunen is niets voor mij. Ik ga in Andalusië een nieuw bedrijf beginnen samen met mijn vriendin. Dat was al langer een droom van ons allebei. Daar heb ik enorm veel zin in.'

'Bewondering voor vrijwilligers'

Ton Fitsch was in die 25 jaar achtereenvolgens commercieel manager bij De Graafschap, algemeen directeur bij Heracles, algemeen directeur bij AGOVV en commercieel directeur bij Vitesse. Na die periode werkt hij een aantal jaren bij amateurclub SV Babberich als manager algemene zaken en sinds februari 2016 was hij aan de slag bij FC Lienden.

'Ik heb daar de businessclub opnieuw opgezet. Ze kunnen daar nu mee verder. Het is heel anders werken als bij een betaald voetbalclub, maar ik heb er weer veel van geleerd. Het mooie bij zo'n amateurclub is dat je elke keer als je daar bent al die vrijwilligers hard aan het werk ziet. Daar heb ik echt bewondering voor.'

Zie ook: