Tekort aan stemmentellers: volgende week helderheid

ARNHEM - Gemeenten krijgen 15 februari te horen hoe zij het stemmen tellen voor de Tweede Kamer moeten aanpakken. Dat moet handmatig, uit angst voor digitale manipulatie.

Stemmen tellen met de computer is te gevoelig voor hacks. Dat bleek eind januari uit onderzoek van RTL Nieuws.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorziet problemen als alle stemmen handmatig moeten worden geteld. Het handmatig tellen van de stemmen heeft volgens de VNG behoorlijk wat consequenties voor gemeenten. 'Het zal extra mankracht, geld en tijd gaan kosten. We willen hier daarom zo snel mogelijk met de minister over in gesprek', zei een woordvoerster van de VNG daarover.

Gemeenten ontstemd

De gemeenten zijn ook ontstemd omdat er vooraf geen overleg is geweest over het besluit om handmatig de stemmen te tellen.'We snappen de argumenten, maar we waren hier liever vooraf in gekend omdat dit flinke gevolgen heeft.'

Nijmegen is druk bezig met een alternatief. Volgens een gemeentewoordvoerder zijn er dit keer veel aanmeldingen van vrijwilligers bij de stembureaus. Zij zouden eventueel ingezet kunnen worden om stemmen te tellen.