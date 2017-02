Oranjevrouwen oefenen op de Vijverberg

ULFT - De Oranjevrouwen spelen op dinsdag 11 april een oefenwedstrijd de Vijverberg in Doetinchem. De tegenstander is IJsland, dat op het EK in 2013 tot de kwartfinale kwam.

In het kader van de voorbereiding op WEURO2017 speelt het elftal van bondscoach Sarina Wiegman enkele oefenduels, waarvan één in het stadion van De Graafschap. Doetinchem is ook tijdens WEURO2017 ook een speelstad. De trekking wees uit dat de groepswedstrijden Denemarken – België, Spanje – Portugal, IJsland – Zwitserland en Zweden – Italië in Doetinchem worden gespeeld.



Het Doetinchemse stadion lijkt in trek bij de KNVB. Eerder was de Vijverberg ook al het toneel van de wedstrijd Jong Oranje – Jong Portugal. De Graafschap is erg blij met dergelijk bezoek. ’Dat betekent ook een heel mooi podium om je te laten zien. Het betekent natuurlijk ook extra inkomsten, maar het is vooral een kans om de stad en de club aan de buitenwereld te tonen”, vertelde directrice Martine Zuil eerder.