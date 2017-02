15.000 euro voor wassen sportkleding

ULFT - Winterswijk geeft 15.000 euro aan FC Trias, voor een samenwerking met Estinea. Het geld, een eenmalige subsidie, is bedoeld voor het opzetten van een wasservice voor de was van voetbalvereniging FC Trias.

Dit project biedt een werkplek aan mensen met dagbesteding of een plek in een begeleidingsgroep van zorginstelling Estinea. Mensen met een beperking kunnen meewerken aan de wasservice, waarbij sportkleding van voetbalvereniging Winterswijk gewassen wordt. Het is voor het eerst in Winterswijk dat een sportclub en een zorginstelling samenwerken.



In totaal heeft FC Trias bijna 37.000 euro nodig om het project te kunnen laten starten. Er moeten wasruimtes worden aangepast en professionele wasmachines aangeschaft worden. Het corporatiefonds van de Rabobank schenkt 8.500 euro aan het project.

De voetbalclub hoopt de kosten beperkt te kunnen houden door te besparen op de verbouwingskosten, daarom worden er vrijwilligers ingezet. Om de overige kosten te kunnen dekken is er ook een subsidieaanvraag gedaan bij het Europees subsidiefonds, zodat er voor de begeleiding extra uren kunnen komen.