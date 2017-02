Een avondje Johan Derksen zonder voetbal

ARNHEM - Deze week ging Esther samen met Hanneke terug naar haar jeugdtijd. Ze bezochten in het theater in Barneveld de voorstelling van Johan Derksen en de pioniers van de Nederpop.

Samen met de Haagse band The Clarks en legendarische zangers van onder meer The Shoes en The Motions reist Derksen de theaters af in Nederland. Volgens Derksen hebben deze bands de basis gelegd voor de hedendaagse muziekscene.

Met oude rockers op de planken

Derksen is natuurlijk vooral bekend van de voetbalpraatprogramma’s maar in 2014 maakte hij al een televisieprogramma over muziek uit zijn jeugd. Hij ging op zoek ging naar de zangers van de bands, die zorgde voor een nieuwe muziekcultuur in Nederland. Daarna kwam het idee om met de oude rockers de theaters af te gaan.

Op 11 mei is de voorstelling nog te zien in Orpheus in Apeldoorn. Kijk voor andere speeldata in het land op de website van de Pioniers van de Nederpop.