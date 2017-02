UIT met Esther: Voetbalanalist Johan Derksen in het theater en hardloopfanaten in Apeldoorn

ARNHEM - Johan Derksen is vooral bekend als flamboyante voetbalanalist bij RTL. Maar zijn echte passie is muziek. En daarom reist hij nu samen met de Haagse band The Clarks en legendarische zangers van onder meer The Shoes en The Motions de theaters af in Nederland.

Esther plukte in Barneveld Hanneke van de straat die samen met haar een avondje mee uit ging. Samen lieten ze zich verassen door de oude muziek uit de jaren 60 en 70. Verder in deze aflevering: Hardloopfanaten bij de midwintermarathon in Apeldoorn

Tuinbeurs in Doetinchem

Kunst op straat in Epse

Uitgaanstips