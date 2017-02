'Nul Achterhoekers in Tweede Kamer is niet goed'

ULFT - Burgemeester Otwin van Dijk van de gemeente Oude IJsselstreek vindt het slecht nieuws dat er volgens de Peilingwijzer na de verkiezingen geen Achterhoekers in de Tweede Kamer komen.

Nu zit er nog precies één Achterhoeker in de Kamer: Johan Houwers (lid-Houwers) uit Winterswijk. Hij komt niet terug na de verkiezingen.

Contact in de supermarkt belangrijk

Vorig jaar stopte Otwin van Dijk (PvdA) uit Doetinchem als Tweede Kamerlid. Hij werd burgemeester van Oude IJsselstreek. Hij vindt het niet goed dat er geen vertegenwoordigers uit de Achterhoek in de Tweede Kamer komen.

Voor Van Dijk moeten volksvertegenwoordigers aanspreekbaar zijn in een regio: 'Het is belangrijk dat je niet alleen mensen hebt die weten wat er gebeurt, maar het ook gewoon voelen. Als je boodschappen doet bij de supermarkt in het dorp, moet je door mensen aangesproken kunnen worden.'

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met burgemeester Otwin van Dijk:

Achterhoek regelt het anders

Hele grote zorgen maakt Van Dijk zich toch niet over het mogelijk ontbreken van Achterhoekers in de Tweede Kamer: 'De Achterhoek heeft twee burgemeesters die in de Tweede Kamer hebben gezeten. Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst en ik. En misschien hebben we het dan ook geregeld.'

Zie ook:

Nu verkiezingen? Dan komt Achterhoek er bekaaid vanaf